2020-06-09T15:31:56+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 10 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 10 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 10 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фонФото: Ольга КИВА
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Сегодня, 10 июня, неблагоприятной будет погода в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном и Амурском районах, а также на юге края. Ожидаются дожди, усиление ветра до 15-20 м/с. В Хабаровске днем без осадков, температура ночью +17 +19, днем +25 +27, ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15-18 м/с. На юге края температура ночью +13 +20, днем +25 +30, ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. В центральных районах температура ночью +5 +19, днем +18 +30, ветер южный, юго-восточный 7-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. На севере региона сильные дожди прогнозируют в Охотском районе ночью +3 +14, днем +3 +23, ветер юго-восточный, северо-восточный 8-13 м/с, на побережье порывы 15-18 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения от 7 до 20 мкр/ч, то есть в пределах естественных фоновых значений.

Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом в крае нет.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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