2020-06-09T15:44:22+03:00
Общество

В Хабаровске пассажиропоток на общественном транспорте в два раз ниже, чем до пандемии

Убытки перевозчиков превысили 84,5 миллиона рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске пассажиропоток на общественном транспорте в два раз ниже, чем до пандемииВ Хабаровске пассажиропоток на общественном транспорте в два раз ниже, чем до пандемииФото: Ольга КИВА
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В Хабаровске пассажиропоток на общественном транспорте в два раз ниже, чем до пандемии. Убытки перевозчиков превысили 84,5 миллиона рублей. Об этом на заседании оперштаба по коронавирусу заявил Владимир Ощановский, начальник городского управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

- Ежедневно на маршруты выходят 516 автобусов, трамваев и троллейбусов.Среднее число поездок за один день в мае составляло 58,6 тысяч (в 2,5 раза меньше, чем было в 2019-м). Сейчас услугами общественного транспорта ежедневно пользуются 70 тысяч человек, но это тоже в 2,5 раза меньше, чем до пандемии, - рассказал Владимир Ощановский.

Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро отметила, что недополученная прибыль сейчас вовсе не первоочередная из транспортных проблем, требующих решения. Она акцентировала внимание на безопасности пассажиров и потребовала усилить контроль над соблюдением масочного режима в торговых сетях и на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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