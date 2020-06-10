10 Июнь 2020 2020-06-09T15:56:59+03:00

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Нового министра представили в Хабаровском крае. Министерство инвестиционного развития и предпринимательства края возглавил Максим Тарасов. Распоряжение о назначении подписал накануне глава региона Сергей Фургал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для справки

Максим Тарасов родился 5 ноября 1972 года в Хабаровске. В 1994 году окончил Хабаровский педагогический институт по специальности «Китайский и английский языки, учитель китайского и английского языков». Диплом об окончании Дальневосточной академии государственной службы по специальности «Финансы и кредит, экономист» получил в 2008 году.

Работал в коммерческих структурах с 1995 года, с 2002 года - в правительстве края. В должности заместителя министра международного и межрегионального сотрудничества края – начальника управления внешнеэкономических и межрегиональных связей трудился с 2015 по 2019 годы, а потом - замминистра экономического развития края – начальника управления внешнеэкономических связей и экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU