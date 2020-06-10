В Хабаровске приговорили напавшего на офис микрозаймов налетчика

10 Июнь 2020 2020-06-09T16:13:36+03:00

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В Хабаровске приговорили напавшего на офис микрозаймов 31-летнего налетчика. Из материалов дела следует, что инцидент случился в феврале 2020 года. В помещение фигурант зашел с охотничьим ножом, которым впоследствии угрожал сотруднице офиса.

- Угрожая холодным оружием, мужчина выдвинул потерпевшей требование о немедленной выдаче ему денег. Женщина опасалась, что злоумышленник ее ранит, и выдала наличные деньги, принадлежащие компании, в сумме около двух тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мужчину признали виновным в разбое, то есть в нападении с целью хищения чужого имущества с угрозой применения насилия. Сам подсудимый отпираться не стал и вину свою признал. Он раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил ущерб, извинился перед потерпевшей. В качестве наказания ему назначили лишение свободы на срок в два года. Столько времени он проведет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU