2020-06-09T16:27:49+03:00
Общество

Пункты приема древесины в ЕАО вывели из тени со штрафом

Компании не стояли на учете в управлении лесами правительства области
Александр ШТААЛЬ
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Пункты приема древесины в ЕАО вывели из тени со штрафомПункты приема древесины в ЕАО вывели из тени со штрафомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии обнаружили неучтенные пункты приема и отгрузки древесины. Найти не заявленные организации смогли во время прокурорской проверки в Смидовичском районе. Организации вопреки требованиям закона принимали и отгружали древесину, но при этом не подали информацию о своей работе в управление лесами правительства Еврейской автономной области.

- Еще на момент проверки в организациях не было размещенной информации о режиме работы пункта приема и отгрузки древесины, правовом акте лица, осуществляющего деятельность, назначении лица, ответственного за прием и отгрузку древесины и другой, - рассказали в пресс-службе Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Юридических лиц привлекли к административной ответственности и назначили наказание. Теперь провинившимся бизнесменам придется заплатить штраф на общую сумму в 100 тысяч рублей. Они уже исправили выявленные недочеты, предоставив всю необходимую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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