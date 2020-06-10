2020-06-09T16:36:59+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 10 июня 2020 года: излечились 1382 человека

За последние сутки зарегистрировали 65 новых случаев заболевания
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 10 июня 2020 года: излечились 1382 человекаСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 10 июня 2020 года: излечились 1382 человекаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 10 июня 2020 года - всего случаев заболевания две тысячи 596. Из них вылечились одна тысяча 382 человека, 17 скончались, остальные получают лечение.

- За сутки зарегистрировали 65 новых случаев заболевания. Среди новых пациентов жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края. В основном заболевают люди в возрасте от 18 до 65 лет. Кроме того, коронавирус диагностировали у 14 пациентов старше 65 лет, у одного ребенка в возрасте восемь лет и у двух подростков 16 и 17 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что среди вновь выявленных пациентов примерно 20 процентов – это бессимптомные носители, выявленные активно при проведении эпидемического расследования. У 65 процентов заболевших диагностировали пневмонию, у остальных признаки простудного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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