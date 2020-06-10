2020-06-09T16:51:41+03:00
Общество

Опасного вредителя нашли в древесине, экспортируемой из Хабаровского края в КНР

Короеды были вполне себе жизнеспособны и активны
Александр ШТААЛЬ
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Опасного вредителя нашли в древесине, экспортируемой из Хабаровского края в КНРОпасного вредителя нашли в древесине, экспортируемой из Хабаровского края в КНРФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Опасного вредителя нашли в древесине, экспортируемой из Хабаровского края в КНР. Короеда вычислили по характерным дыркам в лесоматериалах в поселке Эльбан Амурского района. Насекомые были вполне жизнеспособны и активны.

- Специалисты досматривали партию круглых лесоматериалов – ель и пихту, объем которых составлял 600 кубометров. Для лабораторного исследования взяли образцы. По итогу было доказано, что в древесине находился опасный вредитель, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Насекомое является карантинным объектом для КНР. Только поэтому перевозчику отказали в выдаче фитосанитарного сертификата. После обеззараживания древесины ее повторно проверят на наличие короедов.

Для справки

Короед Типограф (Ips typographus) относится к числу особо опасных вредителей леса. При определённых условиях он может резко увеличивать свою численность, приводя к гибели лесных насаждений на значительных площадях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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