2020-06-10T04:55:52+03:00
Общество

Оленеводческим хозяйствам дадут субсидии в Хабаровском крае

Деньги выделяют на сохранение домашнего северного оленеводства
Александр ШТААЛЬ
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Оленеводческим хозяйствам дадут субсидии в Хабаровском крае ФОТО: минприроды Хабаровского краяОленеводческим хозяйствам дадут субсидии в Хабаровском крае ФОТО: минприроды Хабаровского края
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Оленеводческим хозяйствам дадут субсидии в Хабаровском крае. Деньгами планируют помочь в сохранении домашнего северного оленеводства. Заявки от потенциальных получателей субсидий уже начали принимать в министерстве природных ресурсов края.

- Пока заявки на получение субсидии подали три общины коренных малочисленных народов. К слову, в 2019 году субсидию на охрану оленей от хищных зверей получила община «Малтан» из Охотского района в сумме 150 тысяч рублей, - рассказали в министерстве.

За счет субсидии в этом году можно также компенсировать расходы на оплату труда оленеводов, выполняющих функции охраны оленей, на покупку горюче-смазочных материалов. Также можно компенсировать расходы на приобретение орудия охоты, палатки, палаточного материала, переносных печей и (или) материала для изготовления печей, радиостанции, бензопилы, бензиновых или дизельных генераторов, солнечных панелей, тепловизоров и другого имущества, средств индивидуальной защиты.

Более подробная информация на сайте министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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