2020-06-10T06:07:45+03:00
Общество

Границы памятника природы «Амут» перенесут в Хабаровском крае

Предполагается, что территорию природного комплекса увеличат почти до двух тысяч гектаров
Александр ШТААЛЬ
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Границы памятника природы «Амут» перенесут в Хабаровском краеГраницы памятника природы «Амут» перенесут в Хабаровском краеФото: Ольга КИВА
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Границы памятника природы «Амут» собираются перенести в Хабаровском крае. Предполагается, что территорию природного комплекса увеличат почти до двух тысяч гектаров. Это поможет защитить здешние леса от хозяйственной деятельности. К слову, сейчас площадь территории 146 гектаров.

- На сегодняшний день возникают проблемы в том числе и с рубками леса поблизости с водоемом. На хребет Мяо-Чан планируют отправить экспедицию, которая проведет экологическое обследование и оценит возможности для расширения границ, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в прошлом году в районе озера Амут прошли санитарные рубки, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Как результат, мог быть причинен ущерб экологии озера. Избежать подобных инцидентов в будущем можно будет, если границы памятника природы расширят и дополнительно создадут охранную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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