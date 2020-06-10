Границы памятника природы «Амут» перенесут в Хабаровском крае
Границы памятника природы «Амут» собираются перенести в Хабаровском крае. Предполагается, что территорию природного комплекса увеличат почти до двух тысяч гектаров. Это поможет защитить здешние леса от хозяйственной деятельности. К слову, сейчас площадь территории 146 гектаров.
- На сегодняшний день возникают проблемы в том числе и с рубками леса поблизости с водоемом. На хребет Мяо-Чан планируют отправить экспедицию, которая проведет экологическое обследование и оценит возможности для расширения границ, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Напомним, в прошлом году в районе озера Амут прошли санитарные рубки, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Как результат, мог быть причинен ущерб экологии озера. Избежать подобных инцидентов в будущем можно будет, если границы памятника природы расширят и дополнительно создадут охранную зону.
ИСТОЧНИК KP.RU