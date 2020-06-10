Вспышкой кишечной инфекции в поселке занимаются следователи в Хабаровском крае
В поселке Переяславка района имени Лазо зафиксировали вспышку кишечной инфекции. По предварительным данным, за период с 7 по 9 июня в больницу с симптомами этого заболевания обратились 23 местных жителя. Всем оказали квалифицированную медпомощь, 21 человеку назначили амбулаторное лечение, двум - стационарное.
- По данному инциденту уже возбудили и расследуют уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - прокомментировали в пресс- службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Пока причиной инфицирования людей назвали качество воды из водопровода. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU