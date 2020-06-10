2020-06-10T07:23:04+03:00
Общество

Вспышкой кишечной инфекции в поселке занимаются следователи в Хабаровском крае

В больницу обратились 23 человека
Александр ШТААЛЬ
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Вспышкой кишечной инфекции в поселке занимаются следователи в Хабаровском краеВспышкой кишечной инфекции в поселке занимаются следователи в Хабаровском краеФото: Олег ЗОЛОТО
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В поселке Переяславка района имени Лазо зафиксировали вспышку кишечной инфекции. По предварительным данным, за период с 7 по 9 июня в больницу с симптомами этого заболевания обратились 23 местных жителя. Всем оказали квалифицированную медпомощь, 21 человеку назначили амбулаторное лечение, двум - стационарное.

- По данному инциденту уже возбудили и расследуют уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - прокомментировали в пресс- службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Пока причиной инфицирования людей назвали качество воды из водопровода. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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