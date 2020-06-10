2020-06-10T07:56:31+03:00
Недвижимость

Хабаровские кладбища вскоре обзаведутся ливневками

Помимо этого дорожники пообещали подлатать ямы на кладбищенских дорогах
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Хабаровские кладбища вскоре обзаведутся ливневкамиХабаровские кладбища вскоре обзаведутся ливневкамиФото: Администрация Хабаровска
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Работы развернулись на главных городских погостах - Матвеевском и Центральном, где этим летом рабочим предстоит отремонтировать систему водоотведения. На эти цели будет затрачено 1,2 миллиона рублей.

- Мы проложим 100 метров лотков придорожной ливневой канализации в 20-м секторе Центрального кладбища - дорожные строители уже зашли на объект, - сообщил Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ. - Аналогичную ливневку оборудуем и в секторах 16 и 145 на Матвеевском погосте, а также прочистим там уже существующую систему водоотведения.

Кроме ливневок и дорог в этом году восстановят и несколько воинских захоронений. На эти работы выделили 1,7 миллиона рублей.В планах установить мемориальные знаки, освежить надписи, подправить ограды, а на пяти захоронениях провести капитальное благоустройство.

Все ремонтные мероприятия, как дорожные, так и по благоустройству воинских захоронений, завершат к концу этого лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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