2020-06-10T08:24:25+03:00
Происшествия

Гектарщиков в Хабаровском крае записали в «черные» дровосеки

Вместо строительства на своих участках подозреваемые пилили лес
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Гектарщиков в Хабаровском крае записали в «черные» дровосекиГектарщиков в Хабаровском крае записали в «черные» дровосекиФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Неприятный инцидент произошел в районе имени Лазо, где участники программы «Дальневосточный гектар», получившие в пользование участки общей площадью более чем в восемь гектаров, нарушили правила их эксплуатации.

- В качестве вида разрешенного использования земельного участка гражданами выбрано ведение личного подсобного хозяйства и индивидуальное жилищное строительство, однако никакого строительства на данной территории не производилось, участки использовались не по целевому назначению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Вместо этого хозяева гектаров - девять граждан, проживающих преимущественно в центральной части России - занялись спиливанием деревьев на принадлежащих им участках и превысили объемы рубки леса, установленные в проекте освоения лесов.

После прокурорской проверки в отношении нерадивых гектаровладельцев возбудили уголовное дело по части первой статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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