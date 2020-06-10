Гектарщиков в Хабаровском крае записали в «черные» дровосеки
Неприятный инцидент произошел в районе имени Лазо, где участники программы «Дальневосточный гектар», получившие в пользование участки общей площадью более чем в восемь гектаров, нарушили правила их эксплуатации.
- В качестве вида разрешенного использования земельного участка гражданами выбрано ведение личного подсобного хозяйства и индивидуальное жилищное строительство, однако никакого строительства на данной территории не производилось, участки использовались не по целевому назначению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Вместо этого хозяева гектаров - девять граждан, проживающих преимущественно в центральной части России - занялись спиливанием деревьев на принадлежащих им участках и превысили объемы рубки леса, установленные в проекте освоения лесов.
После прокурорской проверки в отношении нерадивых гектаровладельцев возбудили уголовное дело по части первой статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
ИСТОЧНИК KP.RU