10 Июнь 2020 2020-06-10T08:57:09+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 10 июня 2020 года – лечение получают 56 человек. Состояние 41 пациента врачи оценивают как удовлетворительное. Все эти люди находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы.

- Отметим, что за последние сутки выписали два человек, госпитализировали девять. На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся пять пациентов с пневмонией. Состояние двоих из них крайне тяжелое, состояние троих средней тяжести, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также на сегодняшний день с подозрением на covid-19 наблюдаются у врачей 32 пациента, в том числе трое детей. Состояние этих людей удовлетворительное. К слову, за сутки в больницу поступили 14 пациентов с пневмонией. В общей реанимации пять пациентов с пневмонией, у одного из них подтвержден covid-19. На амбулаторном лечении 41 пациент с covid-19, из них шесть – это дети.

ИСТОЧНИК KP.RU