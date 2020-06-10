10 Июнь 2020 2020-06-10T09:28:10+03:00

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В Хабаровском крае ожидается повышение уровня рек. Причина тому по мнению гидрологов обильные дожди, которые прольются на территории региона. К 10-11 июня 2020 года на реке Бурея у села Усть-Ниман Верхнебуреинского района вода может достичь отметки в 830-880 сантиметров, отметка неблагоприятного явления - 850 см.

- Также к 14-15 июня 2020 года на реке Подхоренок у села Дормидонтовка Вяземского района уровень воды может достигнуть 400-450 сантиметров, отметка неблагоприятного значения 550 сантиметров. Ожидается, что паводки пройдут с подтоплением низкопойменных мест, без угрозы хозяйственным объектам, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителям края напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. Отметим также, в регионе продолжают мониторить паводковую обстановку на водоемах края.

ИСТОЧНИК KP.RU