В Хабаровске начали строить инфекционный корпус детской больницы

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:21:49+03:00

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В Хабаровске начали строить инфекционный корпус детской краевой больницы имени Пиотровича. На сегодняшний день идут работы на уровне обустройства фундамента. Выполнить контракт подрядчик обещает до октября 2022 года.

- Согласно проекту общая площадь помещений составит около 16,5 тысячи квадратных метров. В здании будут отделения кишечных и воздушно-капельных инфекций, реанимации и интенсивной терапии, а также клинико-диагностическая лаборатория, блок диагностики и ряд функциональных помещений, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В здании будет современное оборудование, появится больше возможностей для раздельного лечения пациентов с легкими и более сложными инфекционными заболеваниями. Корпус будет рассчитан на 130 коек. На строительство этого объекта выделили около 840 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU