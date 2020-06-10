2020-06-10T11:17:00+03:00
Общество

В Комсомольске на опасном участке железной дороги выявили подростков

Ребята признались, что пошли по путям, чтобы сэкономить время
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске на опасном участке железной дороги выявили подростковВ Комсомольске на опасном участке железной дороги выявили подростковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Комсомольске -на- Амуре на опасном участке железной дороги выявили подростков. Юных нарушителей вычислили во время рейда «Дети и транспорт». По предварительным данным, 16-летние горожане были на путях одни.

- Ребята переходили железную дорогу в неположенном месте под пешеходным виадуком. При этом сами несовершеннолетние признались, что хотели сэкономить время и только поэтому не стали подниматься на надземный переход, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В итоге за проступок ребят пришлось отвечать родителям. Их привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Мамам и папам настоятельно рекомендуют разговаривать со своими детьми о том, как опасно находиться на железной дороге. Пожалуйста, объясните детям, что железная дорога - это не место для игр и развлечений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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