2020-06-10T11:09:56+03:00
Общество

«Спасибо» от Сбербанка: программа лояльности обновлена

Жителям Хабаровского края, пользующимся этой программой, теперь доступны новые категории товаров и повышенные бонусы
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Программа лояльности обновляется под нужды клиентовПрограмма лояльности обновляется под нужды клиентовФото: Олег ЗОЛОТО
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С 10 июня участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут подключить несколько новых категорий товаров и получать в них повышенные бонусы за покупки, сообщили в пресс-службе банка.

Клиенты получат повышенные бонусы за покупки, а также несколько обновленных категорий, которые теперь предложат клиентам более широкий ассортимент по выбору товаров и магазинов-партнеров.

- Программа растет не только в количестве клиентов, что, безусловно, очень нас радует. Но и мы стараемся сделать наше предложение еще более актуальным и востребованным для участников, - прокомментировал обновление Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка». - Новые изменения - целиком и полностью про это. Анализируя обратную связь и самые частые пожелания по тем продуктам, которых не хватало клиентам, мы приняли меры по добавлению их в категории товаров.

Категорию «Каршеринг» можно будет подключить бесплатно и получать три процента бонусами за оплату краткосрочной аренды автомобилей. «Обучение онлайн» подключается также бесплатно, а клиенты за покупку онлайн-курсов, вебинаров и других образовательных онлайн-услуг получат десять процентов бонусами СПАСИБО.

«Спорт и Фитнес» - подключается за 300 бонусов и позволит получать три процента бонусами за покупки в спортивных магазинах и фитнес-клубах. Эта категория расширяет возможности предыдущего аналога, где было только начисление бонусов за покупку спортивных товаров.

В категории «Товары для дома» участники получат полтора процента бонусами за покупки в хозяйственных, строительных, мебельных и садовых магазинах. Подключение категории доступно за 300 бонусов СПАСИБО.

Категория «Здоровье» заменит собой «Аптеки» и расширит диапазон магазинов-партнеров. Клиенты смогут получать пять процентов бонусов за оплату услуг в медицинских центрах, аптеках и салонах оптики. Подключить категорию можно за 500 бонусов.

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