2020-06-10T11:05:42+03:00
Общество

Почта России сообщила о режиме работы отделений в Хабаровском крае

В предпраздничный день сокращается рабочее время, День России объявлен выходным
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Уточнить график работы вашего отделения можно через мобильное приложение и на сайте Почты России. Фото: Почта РоссииУточнить график работы вашего отделения можно через мобильное приложение и на сайте Почты России. Фото: Почта России
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В предпраздничный день, четверг 11 июня, отделения Почты России в Хабаровском крае будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час, сообщили в пресс-службе ведомства.

День России, 12 июня, объявлен выходным днем почти во всех отделениях, за исключением главпочтамтов. В Хабаровске по субботнему графику будет работать отделение по улице Муравьева-Амурского, 28 (ОПС 680000). В Комсомольске-на-Амуре клиентов примет офис по адресу: проспект Мира, 27 (ОПС 681000).

Дополнительную информацию по графику работы, об услугах почтовой связи можно получить в мобильном приложении Почты России и на официальном сайте компании.

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