2020-06-10T11:04:56+03:00
Общество

Прокуратура в ЕАО занялась обрушением моста

Конструкция обвалилась на реке Икура на территории Валдгеймского сельского поселения
Александр ШТААЛЬ
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Прокуратура в ЕАО занялась обрушением мостаПрокуратура в ЕАО занялась обрушением мостаФото: Прокуратура ЕАО
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Прокуратура в ЕАО занялась обрушением моста. По предварительной информации, инцидент случился на реке Икура в районе села Желтый Яр 4 мая. В тот момент по мосту ехал трактор.

- Пока причиной обрушения называют превышение допустимой нагрузки и чрезмерный физический износ мостового сооружения. Во время проверки выяснили, что право собственности в установленном законом порядке на указанное имущество не зарегистрировано, а администрация Валдгеймского сельского поселения не следила за состоянием объекта, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим также, что по мосту фермеры добирались до земельных участков, где вели сельхозработу. По итогу проверки в адрес главы администрации МО «Валдгеймское сельское поселение» внесли представление об устранении нарушений закона. Кроме того, от чиновников потребовали поставить объект на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества и обеспечить его содержание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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