В Хабаровском крае официально заявили о снятии ограничений самоизоляции

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:51:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае официально заявили о снятии ограничении самоизоляции c 11 июня. Постановление об отмене ограничительных мер, установленных с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции подписал сегодня, 10 июня, подписал Сергей Фургал.

Согласно этому документу отменяют режим самоизоляции для всех граждан за исключением людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, указанные в приложении №1 к постановлению №97-пр «О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края» от 26 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU