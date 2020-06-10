В Хабаровском крае официально заявили о снятии ограничений самоизоляции
В Хабаровском крае официально заявили о снятии ограничении самоизоляции c 11 июня. Постановление об отмене ограничительных мер, установленных с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции подписал сегодня, 10 июня, подписал Сергей Фургал.
Согласно этому документу отменяют режим самоизоляции для всех граждан за исключением людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, указанные в приложении №1 к постановлению №97-пр «О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края» от 26 марта 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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