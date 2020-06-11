11 Июнь 2020 2020-06-11T04:38:59+03:00

Обстановка в Хабаровском крае 11 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

В регионе в целом дождливо

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Сегодня, 11 июня, неблагоприятной будет погода в Хабаровском, Нанайском, Советско-Гаванском, Ванинском районах, а также в южных районах края. Ожидаются дожди, местами сильные, местами грозы.

В Хабаровске дождь, температура ночью +15 +17, днем +19 +21, ветер северный 5-10 м/с. На юге края дожди, местами сильные, местами грозы, температура ночью +12 +17, днем +19 +24, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах дожди, местами сильные, местами грозы, температура ночью +5 +17, днем +13 +27, ветер западный, юго-западный 5-13 м/с. На севере края местами небольшие дожди, температура ночью +1 +12, днем +5 +25, ветер северный, северо-западный 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом не зарегистрировано.

Прогноз на сутки предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU