2020-06-11T04:38:59+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 11 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

В регионе в целом дождливо
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Обстановка в Хабаровском крае 11 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 11 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 июня, неблагоприятной будет погода в Хабаровском, Нанайском, Советско-Гаванском, Ванинском районах, а также в южных районах края. Ожидаются дожди, местами сильные, местами грозы.

В Хабаровске дождь, температура ночью +15 +17, днем +19 +21, ветер северный 5-10 м/с. На юге края дожди, местами сильные, местами грозы, температура ночью +12 +17, днем +19 +24, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах дожди, местами сильные, местами грозы, температура ночью +5 +17, днем +13 +27, ветер западный, юго-западный 5-13 м/с. На севере края местами небольшие дожди, температура ночью +1 +12, днем +5 +25, ветер северный, северо-западный 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом не зарегистрировано.

Прогноз на сутки предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без вести пропавшего мужчину ищут спасатели в ЕАО
В Хабаровском крае преобразили «Родник Дерсу»
Торговцев в Хабаровске оштрафовали на крупные суммы
В Хабаровском крае 11 июня ответят на вопросы по борьбе с коррупцией
Владельцев бизнеса в Хабаровском крае познакомят с «СберСоветником»
В Хабаровске 13 июня закроют для движения центральные улицы
На Амуте в Хабаровском крае восстанавливают лес после рубок
В Хабаровске продолжается ремонт теплотрасс
Хабаровский ТЮЗ отмечает 76-летие
В Хабаровском крае осудят трио посредников во взяточничестве
Обстановка в Хабаровске 11 июня 2020 года: с полтысячи жилых домов остаются без горячей воды
Плантацию конопли нашли на дачном участке в Биробиджане
В Хабаровске расследуют крупный коммерческий подкуп на железной дороге
Обстановка в Хабаровском крае 11 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Хабаровском крае официально заявили о снятии ограничений самоизоляции
Прокуратура в ЕАО занялась обрушением моста
В Комсомольске на опасном участке железной дороги выявили подростков
В Хабаровске начали строить инфекционный корпус детской больницы
Почта России сообщила о режиме работы отделений в Хабаровском крае
«Спасибо» от Сбербанка: программа лояльности обновлена