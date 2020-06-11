В Хабаровске расследуют крупный коммерческий подкуп на железной дороге

11 Июнь 2020 2020-06-11T04:36:59+03:00

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В Хабаровске следователи расследуют крупный коммерческий подкуп. По версии следствия, с 2014 по 2019 год руководитель одного из структурных подразделений Дальневосточного регионального отделения АО «Федеральная пассажирская компания» получил от начальника поезда больше 700 тысяч рублей. Последний хотел получить данные о проведении ревизионных проверок поездов.

- В отношении руководителя структурного подразделения АО «ФПК» возбудили уголовное дело, в качестве меры пресечения выбрали изоляцию от общества, наложили арест на принадлежащее ей имущество на сумму около четырех миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК РФ.

Установили и дополнительный эпизод получения коммерческого подкупа у другого начальника поезда в период 2015-2019 годов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Также возбудили уголовное дело за передачу коммерческого подкупа. В одной из квартир обвиняемой обнаружили крупную сумму денег. Женщину уволили в 2020 году с работы, а после заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU