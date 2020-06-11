Плантацию конопли нашли на дачном участке в Биробиджане
В Биробиджане полицейские обнаружили коноплю на дачном участке. Растение, конечно, пришли изымать. Пока длился это процесс, стражи порядка насчитали больше тысячи кустов наркосодержащей растительности.
- Нарушитель проживал в селе Красный восток. Сначала кусты заметил участковый уполномоченный, позже в гости к аграрию нагрянули и полицейские, которые занимались изъятием растений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.
Сам владелец участка, которому 57 лет, рассказал, что выращивал коноплю исключительно для себя. В отношении него уже завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».
Владельцев земельных участков предупреждают, что за выращивание конопли предусмотрена уголовная ответственность. Пожалуйста, не рискуйте своим здоровьем и свободой, не занимайтесь противозаконным промыслом.
Плантацию конопли нашли дачном участке в Биробиджане.УМВД России по ЕАО
ИСТОЧНИК KP.RU