2020-06-11T04:35:21+03:00
Происшествия

Плантацию конопли нашли на дачном участке в Биробиджане

Владелец надела уверял, что выращивал все для личного потребления
Александр ШТААЛЬ
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Плантацию конопли нашли дачном участке в БиробиджанеПлантацию конопли нашли дачном участке в БиробиджанеФото: УМВД России по ЕАО
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В Биробиджане полицейские обнаружили коноплю на дачном участке. Растение, конечно, пришли изымать. Пока длился это процесс, стражи порядка насчитали больше тысячи кустов наркосодержащей растительности.

- Нарушитель проживал в селе Красный восток. Сначала кусты заметил участковый уполномоченный, позже в гости к аграрию нагрянули и полицейские, которые занимались изъятием растений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Сам владелец участка, которому 57 лет, рассказал, что выращивал коноплю исключительно для себя. В отношении него уже завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

Владельцев земельных участков предупреждают, что за выращивание конопли предусмотрена уголовная ответственность. Пожалуйста, не рискуйте своим здоровьем и свободой, не занимайтесь противозаконным промыслом.

Плантацию конопли нашли дачном участке в Биробиджане.УМВД России по ЕАО

ИСТОЧНИК KP.RU

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