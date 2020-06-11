11 Июнь 2020 2020-06-11T04:34:23+03:00

Обстановка в Хабаровске 11 июня 2020 года: с полтысячи жилых домов остаются без горячей воды Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хабаровске по данным на семь часов утра 11 июня нет отключений холодного водоснабжения. Горячей воды нет в 489 жилых домах, 11 детских садах, 13 учебных заведениях, 14 медицинских учреждениях, 38 социальных объектах в Кировском и Центральном районах. Подачу ресурса ограничили в связи с гидравлическими испытаниями. Коммунальщики обещают возобновить подачу ресурса сегодня вечером.

- На сегодняшний день в городе не работают 116 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 97,7 кубометра мусора. Также за сутки случилось 12 дорожных аварий, пять пожаров и четыре возгорания. По номеру «03» скорую помощь вызывали 805 раз, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Автолюбителям и пешеходам напоминают, что сегодня, 11 июня, планируют провести дорожные работы на улицах Краснореченская, Николаевская и Шелеста. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU