2020-06-11T03:29:37+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае осудят трио посредников во взяточничестве

Фигуранты хотели выманить миллионы у бизнесмена, а тот обратился в УФСБ
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае осудят трио посредников во взяточничествеВ Хабаровском крае осудят трио посредников во взяточничествеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае осудят трио посредников во взяточничестве и предполагаемых мошенников. По версии следствия, мужчины 1970, 1979 и 1981 годов рождения в 2019 году предложили руководителю коммерческой фирмы дать взятку полицейскому. Якобы тот правоохранитель занимался проверкой и за солидное вознаграждение мог ее прекратить. Руководитель должен был заплатить пять миллионов рублей.

- Директор фирмы сообщил о готовящемся преступлении в УФСБ России по Хабаровскому краю. Дальнейшие переговоры с фигурантами шли под присмотром правоохранителей. Позже злоумышленников задержали с поличным. Выяснилось, что фигуранты хотели завладеть деньгами, знакомого, способного решить вопрос с проверкой, у них не было, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчин обвинили в покушении на посредничество во взяточничестве и в покушении на мошенничество в особо крупном размере. На сегодняшний расследование уголовного дела закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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