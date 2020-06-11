11 Июнь 2020 2020-06-11T03:29:37+03:00

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В Хабаровском крае осудят трио посредников во взяточничестве и предполагаемых мошенников. По версии следствия, мужчины 1970, 1979 и 1981 годов рождения в 2019 году предложили руководителю коммерческой фирмы дать взятку полицейскому. Якобы тот правоохранитель занимался проверкой и за солидное вознаграждение мог ее прекратить. Руководитель должен был заплатить пять миллионов рублей.

- Директор фирмы сообщил о готовящемся преступлении в УФСБ России по Хабаровскому краю. Дальнейшие переговоры с фигурантами шли под присмотром правоохранителей. Позже злоумышленников задержали с поличным. Выяснилось, что фигуранты хотели завладеть деньгами, знакомого, способного решить вопрос с проверкой, у них не было, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчин обвинили в покушении на посредничество во взяточничестве и в покушении на мошенничество в особо крупном размере. На сегодняшний расследование уголовного дела закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU