Хабаровский ТЮЗ отмечает 76-летие

11 Июнь 2020 2020-06-11T04:32:09+03:00

Поздравления в этот день принимают и зрители

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Хабаровский Театр юного зрителя отмечает 76-й день рождения. Праздничный день сегодня, 11 июня. Несмотря на то, что из-за режима самоизоляции залы учреждения культуры давно пустуют, зрители все равно получили порцию поздравлений в свой адрес от самого ТЮЗа.

- Этот праздник мы любим отмечать вместе с вами. Кто помнит все Ночи в театре? Поздравляем нас и вас - наших дорогих зрителей! Надеемся на скорую встречу, - рассказали в своем аккаунте в социальной сети сотрудники театра.

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно о том, что постановку хабаровского ТЮЗа номинировали на премию «Золотая маска». Тогда на суд жюри дальневосточники представили спектакль «Мария и я». Его поставил по одноименному графическому роману Мигеля Гаярдо режиссер Иван Куркин. Автор концепции и художник-постановщик Анна Мартыненко. Постановка создана на основе биографической истории Марии, 12-летней дочери автора с диагнозом «аутизм».

ИСТОЧНИК KP.RU