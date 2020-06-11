2020-06-11T04:58:43+03:00
Общество

На Амуте в Хабаровском крае восстанавливают лес после рубок

На территории появятся 60 тысяч саженцев лиственницы
Александр ШТААЛЬ
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На Амуте в Хабаровском крае восстанавливают лес после рубокНа Амуте в Хабаровском крае восстанавливают лес после рубокФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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На озере Амут в Хабаровском крае восстанавливают лес после санитарных рубок. Этот процесс в свое время наделал немало шуму, экологи и жители региона искренне не понимали, зачем уничтожают памятник природы.

Напомним, санитарные рубки провели, чтобы убрать ели и пихты, пораженные некрозно-раковыми заболеваниями, вредителями. Заболевание, которое поражает деревья, распространяется и на здоровые ели и пихты, которые растут рядом. Сейчас в планах расширить его границы и восстановить лес.

- Специалисты высаживают 60 тысяч саженцев лиственницы с закрытой корневой системой на площади 30 гектаров. В первые десятилетия ожидается ее мощный прирост, а через 6-8 лет саженцы достигнут 1,5-2 метров в высоту. К тому времени их будет не менее 1900 штук на гектар, специалисты переведут их в покрытые лесом земли, - рассказал Алексей Коврежников, начальник отдела воспроизводства лесов и лесовосстановления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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