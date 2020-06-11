2020-06-11T07:10:11+03:00
Общество

В Хабаровском крае 11 июня ответят на вопросы по борьбе с коррупцией

Горячая линия работает в правительстве региона
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае 11 июня ответят на вопросы по борьбе с коррупциейВ Хабаровском крае 11 июня ответят на вопросы по борьбе с коррупциейФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровском крае 11 июня ответят на вопросы местных жителей по борьбе с коррупцией. Горячую линию организовали в правительстве региона по случаю Дня России. Консультацию можно получить в любом органе исполнительной власти, позвонив по телефону из списка. Об этом сообщили в пресс -службе правительства региона.

- Тем, кто планирует обратиться за консультацией, заранее рассказывают, как она будет проходить. Сначала зарегистрируют данные обратившегося человека - запишут фамилию, имя и отчество, адрес проживания, контактный телефон или адрес электронной почты. Затем нужно будет изложить суть вопроса, на который ответит специалист, - рассказали в ведомстве.

Отметим также, что в каждом из структурных подразделений установлен свой график работы «прямых линий». Со списком телефонов можно ознакомиться на сайте правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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