11 Июнь 2020 2020-06-11T07:10:11+03:00

В Хабаровском крае 11 июня ответят на вопросы по борьбе с коррупцией Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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В Хабаровском крае 11 июня ответят на вопросы местных жителей по борьбе с коррупцией. Горячую линию организовали в правительстве региона по случаю Дня России. Консультацию можно получить в любом органе исполнительной власти, позвонив по телефону из списка. Об этом сообщили в пресс -службе правительства региона.

- Тем, кто планирует обратиться за консультацией, заранее рассказывают, как она будет проходить. Сначала зарегистрируют данные обратившегося человека - запишут фамилию, имя и отчество, адрес проживания, контактный телефон или адрес электронной почты. Затем нужно будет изложить суть вопроса, на который ответит специалист, - рассказали в ведомстве.

Отметим также, что в каждом из структурных подразделений установлен свой график работы «прямых линий». Со списком телефонов можно ознакомиться на сайте правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU