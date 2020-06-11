Торговцев в Хабаровске оштрафовали на крупные суммы

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:09:12+03:00

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В Хабаровске семи владельцам торговых точек выписали крупные штрафы за несоблюдение противоэпидемических требований. Нарушителей выявили во время рейдов. Основная цель проверок - выяснить, соблюдают ли работники предприятий масочный режим в магазинах, кафе и парикмахерских, есть ли в залах санитайзеры, как часто проходит санитарная обработка помещений.

- Чаще всего продавцы либо не надевают маски, либо носят их неправильно (оставляя открытыми носы). Антисептики не на видном месте. Есть претензии и к покупателям, которые зачастую не надевают средства защиты и агрессивно воспринимают требования их использовать, - рассказала Марина Троскалевская, замначальника отдела торговой политики администрации Хабаровска.

Сумма штрафов для юридических лиц составляет от 100 тысяч рублей, для физических - от 30 тысяч рублей. Всего с 20 мая этого года сотрудники городского управления торговли проверили 920 предприятий. Рейды они проводят пять раз в неделю, включая выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU