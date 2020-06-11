В Хабаровском крае преобразили «Родник Дерсу»

11 Июнь 2020 2020-06-11T05:27:49+03:00

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В Хабаровском крае преобразили экотропу «Родник Дерсу» в заповеднике «Большехехцирский». Работу выполнили перед началом туристического сезона. На входе установили арку с названием экотропы, появились красочные информационные стенды.

- На стендах разместили информацию о заповеднике в общем, о первооткрывателях этих мест, о животных, обитающих на заповедной территории. Теперь украшает экотропу скульптурная композиция «Дерсу Узала». Напомним, это был легендарный таежный охотник, живший в 1849-1908 годах. Всю свою жизнь он провел в Уссурийской тайге, много километров прошел по Хехциру вместе с В.К. Арсеньевым, исследователем природы и писателем, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В планах разместить на протяжении экологической тропы скульптуры животных, обитающих в заповеднике. С оформлением помогает давний друг «Заповедного Приамурья» художник Александр Сучков. К слову, по этой экотропе довольно часто ходят иностранные туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU