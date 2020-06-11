Без вести пропавшего мужчину ищут спасатели в ЕАО

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:07:09+03:00

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Без вести пропавшего мужчину несколько дней ищут спасатели в ЕАО. По предварительной информации, местный житель 1979 года рождения вышел из лесного домика, расположенного в двух километрах от поселка Сутара, и до настоящего времени не вернулся.

- Основной причиной потери в лесу становится нарушение элементарных правил безопасности поведения. Отправляясь за грибами и ягодами, граждане не берут с собой компас, идут в лес, несмотря на плохое самочувствие. Часто надевают камуфляж вместо яркой одежды, забывают оплатить сотовую связь или зарядить мобильный телефон. Из-за отсутствия связи поиски затрудняются, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО.

Жителей региона убедительно просят, собираясь в лес, сообщать родственникам о том, куда вы идете и когда планируете вернуться. Эта информация поможет сотрудникам МЧС России оперативно определить район поисков. Возьмите с собой спички или зажигалку для разведения костра, нож, питьевую воду, медикаменты и сухой паек. Непромокаемый плащ спасет от дождя, выйти из леса поможет компас.

ИСТОЧНИК KP.RU