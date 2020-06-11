2020-06-11T07:05:39+03:00
Политика

Депутаты в ЕАО приняли постановление о назначении выборов губернатора

Выборная кампания будет проходить с учетом мер предосторожности
Александр ШТААЛЬ
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Депутаты в ЕАО приняли постановление о назначении выборов губернатора ФОТО: Заксобрание ЕАОДепутаты в ЕАО приняли постановление о назначении выборов губернатора ФОТО: Заксобрание ЕАО
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Депутаты в ЕАО приняли постановление о назначении выборов губернатора. Они пройдут 13 сентября 2020 года, то есть в единый день голосования, в соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

- В постановлении также оговорили возможность муниципального фильтра, предусмотренного федеральным законом и законом области «О выборах губернатора ЕАО». Кандидатам на пост высшего должностного лица ЕАО надо заручиться поддержкой 27 депутатов и (или) избранных на муниципальных выборах руководителей муниципалитетов. Среди них семь должны быть депутатами и (или) главами районного уровня (городского округа). Причем эти семь подписей необходимо собрать в пяти муниципальных районах области и Биробиджане, - рассказали в Заксобрании области.

Отметим также, что из-за коронавируса выборную кампанию в этом году проведут с соблюдением мер предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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