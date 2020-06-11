В Хабаровске продолжается ремонт теплотрасс

11 Июнь 2020 2020-06-11T04:29:41+03:00

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Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о проведении ремонтных работ на теплотрассах города. Так, в связи с ремонтом тепловой сети №25 в три этапа будут производиться работы по улице П.Л. Морозова в районе улицы Шевчука.

В первый этап, в период с 18 июня по 31 июля, произойдет ограничение движения транспортных средств по трем полосам улицы П.Л. Морозова в сторону Южного напротив остановки «РЭБ флота» с переносом автобусного кармана на старое место к улице Оборонной и запретом поворота налево с улицы П.Л. Морозова на Шевчука.

Второй этап стартует с 1 августа и продлится 10 дней. В это время произойдет ограничение движения транспортных средств по двум полосам улицы П.Л. Морозова в сторону центра города с организацией объезда через улицу Шевчука.

Третий, заключительный этап, запланирован на период с 10 августа по 30 сентября. В это время планируется ограничение движения транспортных средств по первой полосе улицы П.Л. Морозова в сторону центра города.

Информацию о ремонтной кампании 2020 года, проводимой в Хабаровске, можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу ХТС по телефону: 8 (4212) 36-35-16.

Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.