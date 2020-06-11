В ЕАО коров, питающихся на помойках, отведут на арестплощадку

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:04:34+03:00

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В Еврейской автономии хозяева скота вынуждают местные власти пойти на решительные меры. В Облучье и Хинганске часто отпускают животных на самовыпас в самом поселении. Дорвавшиеся до свободы буренки щиплют травку на газонах, а также захаживают на помойки, где питаются отходами. Хозяева уверены, мол, корова все отфильтрует, и молочко, которое она даст, будет полезным. Эта мысль в чистом виде заблуждение. Мало того - есть вероятность заражения после употребления такого молока.

- Есть утвержденные правила содержания коз, коров и других животных, которые владельцы скота не выполняют. В поселении есть места прогона и выпаса домашних животных. Также программой «Дальневосточный гектар» предусмотрены места под пастбища, - рассказали в администрации Облученского района.

В планах властей добиться разрешения на отлов животных и содержание их на так называемой «арестплощадке». Владельцам в этом случае придется возмещать затраты на транспортировку, содержание и за порчу зеленых насаждений скотом.

ИСТОЧНИК KP.RU