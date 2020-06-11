2020-06-11T07:03:02+03:00
Общество

Ради детей в Хабаровске будут тщательно следить за недостроями и водоемами

Это необходимо, чтобы избежать трагедий с участием несовершеннолетних
Александр ШТААЛЬ
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Ради детей в Хабаровске будут тщательно следить за недостроями и водоемамиРади детей в Хабаровске будут тщательно следить за недостроями и водоемамиФото: Администрация Хабаровска
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Ради детей в Хабаровске будут тщательно следить за недостроями и водоемами. Это необходимо, чтобы избежать трагедий с участием несовершеннолетних. Летом вероятность несчастных случаев возрастает в разы, потому что маленькие хабаровчане зачастую остаются без присмотра, а на прогулку идут на стройки и заброшенные объекты, водоемы и карьеры.

Силами специалистов комитетов по управлению районами, сотрудников ГО и ЧС, полиции в городе собираются усилить контроль над всеми этими объектами, чтобы не допустить трагедии.

- Руководителей управляющих компаний, советы многоквартирных домов призывают напоминать людям о том, что окна в подъездах и квартирах должны быть закрыты, либо снабжены специальными замками, препятствующими падению из них детей, - сказала заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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