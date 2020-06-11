Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 11 июня 2020 года: лечение получают 56 пациентов
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 11 июня 2020 года - лечение получают 56 человек. За последние сутки домой по выздоровлению выписали два человека, госпитализировали 0. Все заболевшие находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы. При этом состояние 41 человека врачи оценивают как удовлетворительное.
- В реанимационном отделении находятся четыре пациента с пневмонией. Состояние одного из них крайне тяжелое, состояние еще трех человек средней тяжести, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Отметим также, что на сегодняшний день у 27 человек подозревают COVID-19. Среди них три ребенка. Состояние всех этих людей врачи оценивают как удовлетворительное.
Кроме того, за сутки в больницы поступило 20 пациентов с пневмонией. В общей реанимации находятся пять пациентов с пневмонией, у одного из них подозревают COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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