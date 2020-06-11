11 Июнь 2020 2020-06-11T12:32:05+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 11 июня 2020 года: лечение получают 56 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 11 июня 2020 года - лечение получают 56 человек. За последние сутки домой по выздоровлению выписали два человека, госпитализировали 0. Все заболевшие находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы. При этом состояние 41 человека врачи оценивают как удовлетворительное.

- В реанимационном отделении находятся четыре пациента с пневмонией. Состояние одного из них крайне тяжелое, состояние еще трех человек средней тяжести, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что на сегодняшний день у 27 человек подозревают COVID-19. Среди них три ребенка. Состояние всех этих людей врачи оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, за сутки в больницы поступило 20 пациентов с пневмонией. В общей реанимации находятся пять пациентов с пневмонией, у одного из них подозревают COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU