11 Июнь 2020 2020-06-11T07:02:23+03:00

Это необходимо в связи с репетициями перед Парадом Победы

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В Хабаровске 13 июня закроют для движения центральные улицы. Это необходимо в связи с репетициями перед Парадом Победы. Пешие расчеты пройдут на площади имени Ленина с 20:00 до 22:00. В это же время пройдут репетиции 15 и 17 июня, но уже с привлечением механизированной колонны, а 20 июня с 10:00 до 13:00 пройдет генеральная репетиция.

- Движение автотранспорта 13 июня с 16:00 до 23:00 ограничат на улицах Гоголя (Уссурийский бульвар - Муравьева-Амурского), Пушкина (Уссурийский бульвар - Ким Ю Чена), Муравьева-Амурского (улица Шеронова - улица Гоголя), Карла Маркса (улица Гоголя - улица Льва Толстого) и на Уссурийском бульваре (улица Шеронова - улица Пушкина), - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Стоянку машин запретят с 16:00 до 23:00 на улицах Гоголя (Уссурийский бульвар - Муравьева-Амурского), Пушкина (Уссурийский бульвар - Ким Ю Чена) и на Уссурийском бульваре (улица Шеронова - улица Пушкина). Автолюбителей просят учитывать эти обстоятельства при планировании маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU