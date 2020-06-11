2020-06-11T12:30:59+03:00
Общество

В Хабаровске 15, 17 и 20 июня временно ограничат проезд по центральным улицам

Также запретят стоянку автомобилей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске 15, 17 и 20 июня временно ограничат проезд по центральным улицамВ Хабаровске 15, 17 и 20 июня временно ограничат проезд по центральным улицамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске 15 и 17 июня временно ограничат проезд по центральным улицам. Предполагается, что ограничения будут действовать с 19:00 до 22:00. Кроме того, 20 июня с 10:00 до 13:00 ограничат движение транспорта по улицам Гоголя и Пушкина, Дикопольцева (Амурский бульвар - Ленина), Ленина (Дикопольцева - Пушкина; Муравьева-Амурского (Шеронова - Гоголя) и Карла Маркса (Гоголя - Льва Толстого), а также на Уссурийском бульваре (Шеронова - Пушкина) и Амурском бульваре (Шеронова - Дикопольцева). Об этом сообщили в региональном правительстве.

Запретят стоянку машин 15 и 17 июня с 13:00 до 23:00 и 20 июня с 05:00 до 14:00 на улицах Гоголя, Дикопольцева и Пушкина, на Амурском и Уссурийском бульварах, Восточном шоссе ( Ленинградская - Нововыборгская), улицах Ленинградская (Восточное шоссе - Ленина), Ленина (Ленинградская - Пушкина) и Лейтенанта Орлова (Ленина - переулок Облачный), на переулке Облачном (Лейтенанта Орлова - КПП 2 в/ч 74854).

ИСТОЧНИК KP.RU

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