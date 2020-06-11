11 Июнь 2020 2020-06-11T12:27:48+03:00

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Семьи из Комсомольска наградили почетным знаком «За заслуги в воспитании детей». Внимания удостоили пять супружеских пар: Алексея Павловича и Ксению Анатольевну Богомоловых, Сергея Анатольевича и Татьяну Владимировну Бычковых, Малинина Константина Павловича и Земзюлю Ирину Анатольевну, Сергея Игоревича и Ольгу Валерьевну Митрачковых, Евгения Анатольевича и Юлию Константиновну Остапенко. В каждой из этих семей воспитали по четыре ребенка.

- Мамам и папам вручат почетные знаки и выплатят единовременные пособия в размере 50 тысяч рублей. К слову, такой чести удостаивают ежегодно родителей и усыновителей, воспитавших четырех и более детей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, почетную награду за заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи учредили в 2008 году. При выборе награждаемых учитывают успехи в физическом и духовном развитии детей, их достижения в учебе, спорте, творчестве.

ИСТОЧНИК KP.RU