Радио «Комсомольская правда» временно приостанавливает вещание в Хабаровске

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:26:39+03:00

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В Хабаровске временно приостанавливает вещание радио «Комсомольская правда»-Хабаровск 88,3 fm». Предполагается, что перерыв в работе будет длиться с 12 по 21 июня.

- Во-первых, с 12 по 14 июня будут праздничный и выходные дни, а во-вторых, по данным филиала «Дальневосточный региональный центр» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», планируют провести ремонт антенно-мачтового сооружения. Работы собираются провести на радиоцентре с 15 по 19 июня. При этом решающим фактором будет погода, - рассказали на радио.

Трансляций не будет не только на радио «Комсомольская правда», но и на других радиостанциях. В понедельник же, 22 июня, радиослушатели снова услышат в прямом эфире утреннее ток-шоу «ЭТО ХАБАРОВСК» и новинки шоу как в местном, так и в федеральном эфире.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU