2020-06-12T02:32:58+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 12 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

В регионе все еще дождливо
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 12 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 12 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Ольга КИВА
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Сегодня, 12 июня, опасных метеоявлений не прогнозируют. Дожди, местами сильные ожидаются в Николаевском и Ульчском районах, усиление ветра до 15-18 м/с. В Хабаровске немного дождливо, ночью +11 +13, днем +21 +23, ветер западный 6-11 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, ночью +9 +14, днем +21 +26, ветер западный 6-11 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, ночью +4 +13, днем +8 +23, ветер различных направлений 5-13 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. На севере края местами небольшие дожди, ночью +1 +10, днем +5 +21, ветер северный, северо-западный 7-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть в пределах естественных фоновых значений.

Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом нет. По данным на вечер 11 июня, общее число зараженных коронавирусом 2804.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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