12 Июнь 2020 2020-06-12T04:01:02+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 12 июня 2020 года: излечились почти полторы тысячи человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 12 июня 2020 года - всего случаев заражения в регионе две тысячи 804. Из них вылечились одна тысяча 439 человек, скончались 19 человек, остальные получают лечение.

- За последние сутки в регионе зафиксировали 71 новый случай заражения. Новые пациенты живут в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде муниципальных районов края. Большая часть заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Старше 65 лет 16 пациентов. Также лечение получают 14 детей в возрасте от года до 13 лет и два подростка 15 и 16 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что примерно 40 процентов вновь выявленных пациентов - это бессимптомные носители, еще 40 процентов пациентов поступили с диагнозом «Пневмония», у остальных признаки простудного заболевания.

Жителей региона призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU