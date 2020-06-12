Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днем России
Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днем России. Правительственная телеграмма пришла в адрес главы региона Сергея Фургала. Об этом сообщили в пресс -службе краевого правительства.
В сообщении, полученном от президента России Владимира Путина, говорится о ценностях патриотизма, есть пожелания успехов, здоровья и всего самого доброго для всех жителей края.
- Наших соотечественников исторически объединяют искренняя любовь к Родине, уважение и чувство сопричастности к ее героической судьбе и славным многовековым традициям. Великие ценности патриотизма, стремление быть достойными памяти предков будут и впредь вдохновлять нас на новые свершения в достижении поставленных целей во имя процветания Отечества, - говорится в обращении главы государства, полученном накануне в виде правительственной телеграммы.
ИСТОЧНИК KP.RU