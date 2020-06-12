Депутаты Закдумы поздравили жителей Хабаровского края с Днем России

12 Июнь 2020 2020-06-12T07:08:02+03:00

«Мы сделаем все, чтобы наши дети жили в сильном, благополучном и достойном государстве, гордились им»

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От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите поздравления с главным государственным праздником – Днем России!

Много лет День России – символ единства и могущества многонационального российского народа, свободы и уважения граждан, нашей общей ответственности за прошлое, настоящее и будущее страны.

Наша Россия – это родные сердцу места, наш дом, здесь растут наши дети и внуки. Пусть это дорогое и впредь сближает нас, мотивирует к достижениям для нашей любимой страны. Нам, жителям современной России, Хабаровского края еще многое предстоит сделать, преодолеть трудности и ответить на вызовы времени. Долг каждого из нас – деятельный и созидательный труд во имя процветания Отечества и малой Родины.

- Впереди у нас надежды и перспективы: прочная государственность, мощная экономика, политическая стабильность. Мы сделаем все, чтобы наши дети жили в сильном, благополучном и достойном государстве, гордились им, - рассказала Ирина Зикунова, председатель краевой Законодательной Думы.