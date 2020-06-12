2020-06-12T08:28:36+03:00
Общество

На стадионе имени Ленина в Хабаровске установили правила для вышедших из самоизоляции

Гулять можно только по двое
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На стадионе имени Ленина в Хабаровске установили правила для вышедших из самоизоляции ФОТО: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского краяНа стадионе имени Ленина в Хабаровске установили правила для вышедших из самоизоляции ФОТО: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края
Изменить размер текста:

На стадионе имени Ленина в Хабаровске установили правила для вышедших из самоизоляции горожан. Напомним, накануне, 10 июня, в правительстве региона вышло постановление «О снятии отдельных ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». Новые правила ввели в соответствии с этим документом.

- В спортивном парке можно заниматься физической культурой и спортом при условии не более двух человек. Расстояние между занимающимися должно быть не менее пяти метров. Также можно гулять, но при условии, что рядом друг с другом будут находиться только два человека. Помните про социальную дистанцию в полтора метра и масочный режим, который также нужно соблюдать, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Горожан убедительно просят проявить гражданскую сознательность, дисциплину, следуйте указанным правилам. Это поможет минимизировать риски заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО с 15 июня начнут снимать ограничения самоизоляции
После вспышки коронавируса в УФСИН завели уголовное дело в ЕАО
Зооцентр в Комсомольске вышел из самоизоляции в свой день рождения
На стадионе имени Ленина в Хабаровске установили правила для вышедших из самоизоляции
Депутаты Закдумы поздравили жителей Хабаровского края с Днем России
Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днем России
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 12 июня 2020 года: излечились почти полторы тысячи человек
Обстановка в Хабаровском крае 12 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Радио «Комсомольская правда» временно приостанавливает вещание в Хабаровске
Семьи из Комсомольска наградили почетным знаком «За заслуги в воспитании детей»
На трибунах и площади не будет никого: в Хабаровске обсудили безопасность на Параде Победы
В Хабаровске 15, 17 и 20 июня временно ограничат проезд по центральным улицам
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 11 июня 2020 года: лечение получают 56 пациентов
Ради детей в Хабаровске будут тщательно следить за недостроями и водоемами
В ЕАО коров, питающихся на помойках, отведут на арестплощадку
Депутаты в ЕАО приняли постановление о назначении выборов губернатора