12 Июнь 2020 2020-06-12T08:28:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На стадионе имени Ленина в Хабаровске установили правила для вышедших из самоизоляции горожан. Напомним, накануне, 10 июня, в правительстве региона вышло постановление «О снятии отдельных ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». Новые правила ввели в соответствии с этим документом.

- В спортивном парке можно заниматься физической культурой и спортом при условии не более двух человек. Расстояние между занимающимися должно быть не менее пяти метров. Также можно гулять, но при условии, что рядом друг с другом будут находиться только два человека. Помните про социальную дистанцию в полтора метра и масочный режим, который также нужно соблюдать, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Горожан убедительно просят проявить гражданскую сознательность, дисциплину, следуйте указанным правилам. Это поможет минимизировать риски заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU