Зооцентр в Комсомольске вышел из самоизоляции в свой день рождения

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:03:13+03:00

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Зооцентр «Питон» в Комсомольске вышел из самоизоляции в свой день рождения. Сегодня цент притяжения города юности открылся для посещения и сегодня же, 12 июня, сотрудники учреждения отмечают 30 лет со дня образования зооцентра.

- Наши питомцы вас ждут, очень скучают и всегда рады каждому посетителю. Мы стараемся для вас, ведь пока есть желающие наблюдать за жизнью животных, следить за их судьбой, радоваться пополнению в семействах, мы будем жить, радовать вас интересными историями из мира живой природы, - рассказали сотрудники зооцентра в своем аккаунте с соцсети.

Тем, кто уже планирует прийти в гости к животным, напоминают о новых правилах. Например, сейчас билеты будут продавать только онлайн, Не работают детская площадка, качели и все, что огорожено красной лентой, не продается сувенирная продукция, не проводят массовые мероприятия. Посещать можно будет только уличную территорию зооцентра по улице Орджоникидзе 9/2. При себе посетителям нужно иметь маску, их будут продавать на кассе.

ИСТОЧНИК KP.RU