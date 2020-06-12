12 Июнь 2020 2020-06-12T10:58:59+03:00

После вспышки коронавируса в УФСИН завели уголовное дело в ЕАО Фото: Иван ВИСЛОВ

Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах распространения инфекции среди сотрудников и осужденных

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В Еврейской автономии после вспышки коронавируса в ФКУ ЛИУ-2 УФСИН завели уголовное дело по статье «Халатность» и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. На сегодняшний день задача следователей выяснить причины и обстоятельства распространения среди сотрудников исправительного учреждения и осужденных коронавирусной инфекции.

- По предварительным данным, в ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по ЕАО выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Они-то и способствовали распространению среди сотрудников учреждения и осужденных коронавирусной инфекции, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим также, что на сегодняшний день в ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по ЕАО действует режим карантина. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, по данным на вечер, 11 июня, в ЕАО число заболевших – 368, из них выздоровели 275, умерли четверо, госпитализированы в коронавирусные стационары 41 человек, 48 больных лечатся на дому амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU