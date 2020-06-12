В ЕАО с 15 июня начнут снимать ограничения самоизоляции

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:00:25+03:00

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В ЕАО с 15 июня начнут поэтапно снимать ограничения самоизоляции, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие рекомендации уже дали в территориальном Управлении Роспотребнадзора.

- Откроют малые непродовольственные магазины и организации сферы услуг. К работе смогут вернуться предприниматели, если площадь их торгового зала меньше или равна 400 квадратным метрам и есть отдельный вход. Количество посетителей ограничено: не более одного покупателя на четыре квадратных метра, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО.

Также местным жителям разрешат прогулки, но не более, чем по два человека, и вдали от мест большого скопления людей. Еще можно будет заниматься спортом на улице, правило то же - максимум по двое и с дистанцией не менее пяти метров.

Режим самоизоляции будет действовать для людей из группы риска. Работать посменно до особого распоряжения оперативного штаба будут Дом ребенка, противотуберкулезный диспансер и психиатрическая больница.

ИСТОЧНИК KP.RU