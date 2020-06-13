2020-06-13T02:13:20+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 13 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

По всему краю дожди, из хороших новостей – Амур держится в берегах, геомагнитное поле спокойное, клещи кусают, но без энцефалита
Ксения ТУРТЫГИНА
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В крае открыли все парки и скверы - наконец-то можно гулять на свежем воздухеВ крае открыли все парки и скверы - наконец-то можно гулять на свежем воздухеФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 13 июня в Хабаровске – небольшой дождь, температура ночью +12…+14ºС, днем поднимется +21…+23ºС, ветер северный 6-11 м/с;

в южных районах – местами дожди, температура ночью +11…+16ºС, днем +21…+26ºС, ветер северный 7-12 м/с;

в центральных районах также местами кратковременные дожди, ночью прохладно +10…+15ºС, днем от +21…+26ºС, ветер различных направлений 5-12 м/с;

в северных районах – местами небольшие дожди, температура ночью не балует +1…+10ºС, днем от +5…+21ºС, ветер северный, северо-западный 7-13 м/с.

Солнечная активность 13 июня очень низкая, геомагнитное поле спокойное. Уровень радиации на территории края находится в пределах естественных значений – от 9 до 17 мкр/ч. Превышений нигде не зафиксировано.

На реках Бурея и Подхоренок гидрологи прогнозируют подъемы уровней. На реке Уда у села Удское наблюдается резкий подъем на 79 сантиметров в сутки. В ближайшие два-три дня подъем продолжится, но снизит темпы – будет расти на 30-60 сантиметров до отметки 660 см (неблагоприятные явления начинаются при отметке 750 см).

Клещи продолжают активничать, кусая жителей края. Нарастающим итогом с начала сезона в медучреждения обратились 2019 человек (в прошлом году за тот же период - 2569). К счастью, среди обратившихся не зафиксированы случаи заболевания клещевым боррелиозом и энцефалитом. Всего в крае запланировано провести акарицидную обработку на 1732 га, обработано 1265 га.

В Хабаровском крае сохраняется масочный режим (обязательно носить маски в помещениях с массовым пребыванием людей, в том числе в общественном транспорте и магазинах), однако ограничительные мероприятии, введенные из-за коронавируса, постепенно отменяют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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