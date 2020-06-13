Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 13 июня 2020 года: за сутки плюс 65 заболевших

13 Июнь 2020 2020-06-13T02:42:38+03:00

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По информации минздрава Хабаровского края, за сутки 11-12 июня было зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Прирост дали Хабаровск, Хабаровский и Верхнебуреинский районы, а также район им. Лазо. Возрастной состав вновь заболевших: тринадцать пациентов старше 65 лет, четыре ребенка 3-11 лет, остальным от 18 до 65 лет. В минздраве подчеркнули, что 15 процентов из выявленных – бессимптомные носители. У половины с лишним – пневмония, остальные испытывают недомогания, характерные для простуды.

Суммарно от COVID-19 в крае заболели 2869, излечились 1443 человека, 19 пациентов скончались от осложнений. Лечение получают 1407 человек, из них на стационаре 736 (тяжелых 17, находятся на ИВЛ), лечится на дому 671. Примерно половина заболевших переносит инфекцию в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU